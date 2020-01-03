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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

В Гане уволили тренеров всех сборных

20:40

Ассоциация футбола Ганы приняла решения уволить всех тренеров национальных команд. Всего тренеров лишились девять сборных, в том числе главные мужские и женские команды, а также молодежные сборные, сообщает AP.

Пока причина таких масштабных перестановок неизвестны.

Главный тренером мужской сборной Ганы был Квеси Аппиа. Он уже работал с командой и был уволен после вылета из Кубка африканский наций. Однако после прихода нового генерального секретаря Аппиа был вновь приглашен в сборную. Теперь он лишился своего поста во второй раз.

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