В Гане уволили тренеров всех сборных

Ассоциация футбола Ганы приняла решения уволить всех тренеров национальных команд. Всего тренеров лишились девять сборных, в том числе главные мужские и женские команды, а также молодежные сборные, сообщает AP.

Пока причина таких масштабных перестановок неизвестны.

Главный тренером мужской сборной Ганы был Квеси Аппиа. Он уже работал с командой и был уволен после вылета из Кубка африканский наций. Однако после прихода нового генерального секретаря Аппиа был вновь приглашен в сборную. Теперь он лишился своего поста во второй раз.