В Аргентине сообщили подробности смерти Марадоны

Аргентинские издания Clarin и Ole сообщили подробности смерти бывшего капитана сборной Аргентины Диего Марадоны.

Ранее сообщалось, что прославленный 60-летний футболист скончался после остановки сердца.

По информации изданий, Марадоне стало плохо во время встречи с родными. У чемпиона мира-1986 резко подскочило давление. К дому приехали несколько скорых, но спасти его уже не удалось.

В начале ноября Марадона был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг, а 11 ноября покинул клинику.