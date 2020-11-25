В Аргентине сообщили подробности смерти Марадоны
20:04
Аргентинские издания Clarin и Ole сообщили подробности смерти бывшего капитана сборной Аргентины Диего Марадоны.
Ранее сообщалось, что прославленный 60-летний футболист скончался после остановки сердца.
По информации изданий, Марадоне стало плохо во время встречи с родными. У чемпиона мира-1986 резко подскочило давление. К дому приехали несколько скорых, но спасти его уже не удалось.
В начале ноября Марадона был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг, а 11 ноября покинул клинику.
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