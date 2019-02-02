Уэйн Руни: "Акоста - один из лучших, с кем я играл"

Нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни поддержал своего одноклубника Лусиано Акосту, переход которого в "ПСЖ" сорвался в это трансферное окно. 24-летний аргентинец прошел медицинский осмотр в Париже, но клубы не договорились о трансфере.

- Акоста должен оставаться мотивированным. Он профессионал. Уверен, что у него еще все будет в карьере, - цитирует Washington Post Руни. - Теперь он знает, какие клубы им интересуются. Если он продолжит делать все возможное, добьется успеха. Он молод и у него есть талант. Это один из лучших футболистов, с которыми я играл.