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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

УЕФА будет сотрудничать с Белорусской федерацией футбола

12:29

УЕФА начинает новый этап сотрудничества с Белорусской федерацией футбола и готов оказать ей поддержку. Об этом заявил президент УЕФА Александер Чеферин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

— Белорусская федерация футбола и УЕФА действительно очень хорошо сотрудничают, но любое хорошее сотрудничество можно улучшить. У нас хорошие профессиональные отношения с федерацией, мы еще и друзья, что очень важно, — цитирует ТАСС Чеферина. — Я рад видеть, что в Белоруссии спорт получает такую поддержку, особенно рад за футбол, конечно, завтра мы начнем новый этап нашего сотрудничества.

Мы планируем оказать поддержку в плане обучения тренеров. Важно, что есть поддержка министра спорта и его понимание: в футболе прогресс — довольно медленный, нужно начинать с самого маленького возраста и развиваться, нельзя стать чемпионом за один день.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6903160

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