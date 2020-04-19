У 95-летней прабабушки Фабрегаса обнаружен коронавирус

Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас рассказал, что у его 95-летней прабабушки обнаружена новая коронавирусная инфекция. Испанец переживает, что не может быть рядом с ней, поскольку находится на карантине с женой и детьми.

— Хуже всего то, что нельзя быть с ней рядом и обнять ее, — сказал в интервью La Sexta Фабрегас. — Я надеюсь, что она справится, но мы понимаем, что будет трудно. Мы созванивались с ней по видеосвязи, она держится хорошо.

Фабрегас рассказал, что у многих жильцов дома престарелых, где находится его прабабушка, выявили коронавирус.