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У 95-летней прабабушки Фабрегаса обнаружен коронавирус

08:11
Сеск Фабрегас. Фото AS
Сеск Фабрегас. Фото AS
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Полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас рассказал, что у его 95-летней прабабушки обнаружена новая коронавирусная инфекция. Испанец переживает, что не может быть рядом с ней, поскольку находится на карантине с женой и детьми.

— Хуже всего то, что нельзя быть с ней рядом и обнять ее, — сказал в интервью La Sexta Фабрегас. — Я надеюсь, что она справится, но мы понимаем, что будет трудно. Мы созванивались с ней по видеосвязи, она держится хорошо.

Фабрегас рассказал, что у многих жильцов дома престарелых, где находится его прабабушка, выявили коронавирус.

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