Суперлига сообщила о формате проведения турнира

Организаторы Суперлиги опубликовали пресс-релиз, в котором сообщили о формате проведения нового турнира.

К участию допускаются 20 клубов — 15 клубов-основателей и пять команд, которые будут классифицироваться ежегодно на основе результатов предыдущего сезона. Три лучшие команды из каждой группы автоматически проходят в четвертьфинал, а команды, занявшие 4-5 места, сыграют в дополнительном двухматчевом плей-офф. Финал пройдет в мае на нейтральном поле. Все матчи будут проводиться в течение недели.

Сезон будет начинаться в августе с участием клубов в двух группах по десять команд, которые сыграют в два круга.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую попали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

По информации Gazzetta dello Sport, УЕФА может подать иск на 50-60 миллиардов евро против команд, которые захотят участвовать в новом турнире. Кроме того, УЕФА грозится дисквалифицировать эти клубы из еврокубков.