ФИФА и УЕФА могут отстранить от соревнований под своей эгидой игроков и клубы, участвующих в Суперлиге

ФИФА и УЕФА могут ввести санкции после создания Суперлиги, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, любой клуб и игрок, который примет участие в Суперлиге, может быть отстранен от всех соревнований УЕФА и ФИФА.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую попали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус».

По информации Gazzetta dello Sport, УЕФА может подать иск на 50-60 миллиардов евро против команд, которые захотят участвовать в новом турнире. Кроме того, УЕФА грозится дисквалифицировать эти клубы из еврокубков.

УЕФА жестко выступил против создания Суперлиги