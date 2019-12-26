Судья, назначивший 4 пенальти в одном матче, получил пожизненную дисквалификацию
04:57
Марокканская федерация футбола пожизненно дисквалифицировала арбитра, который назначил четыре пенальти, три из которых в ворота одной и той же команды. В субботу «Олимпик Хурибга» разгромил «Юссуфию Беррехид» (4:1) в 10-м туре чемпионата Марокко, забив три гола с одиннадцатиметровых.
44-летний Хишам Тиази наказан «из-за грубых ошибок, которые повлияли на исход матча», говорится в пресс-релизе организации.
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