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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

Судья, назначивший 4 пенальти в одном матче, получил пожизненную дисквалификацию

04:57

Марокканская федерация футбола пожизненно дисквалифицировала арбитра, который назначил четыре пенальти, три из которых в ворота одной и той же команды. В субботу «Олимпик Хурибга» разгромил «Юссуфию Беррехид» (4:1) в 10-м туре чемпионата Марокко, забив три гола с одиннадцатиметровых.

44-летний Хишам Тиази наказан «из-за грубых ошибок, которые повлияли на исход матча», говорится в пресс-релизе организации.

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