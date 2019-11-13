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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

Страны, блокирующие Катар, отправят сборные на Кубок наций

16:43

Кубок наций Персидского залива пройдет с участием сборных стран, блокирующих Катар. Турнир пройдет в Дохе с 26 ноября по 8 декабря. Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн, разорвавшие отношения с Катаром в 2017 году, бойкотируют турнир, проходящий раз в два года.

В Кубке стран Персидского залива традиционно участвуют восемь сборных данного региона. Последний на данный момент турнир прошел в Кувейте, его выиграл Оман, победивший в финале ОАЭ (0:0, пенальти — 5:4).

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