Умер бывший вратарь сборной Португалии
10:31
Бывший вратарь сборной Португалии и «Бенфики» Нену умер на 60-м году жизни, информирует сайт клуба «Витория» (Гимараэнш). Как отмечается, экс-футболист скоропостижно умер у себя дома.
Нену выступал за клубы «Баррейренсе», «Витория» (Гимараэнш), «Бенфика» и «Витория» (Сетубал). Он выиграл Суперкубок Португалии 1988 года, а также три раза чемпионат Португалии.
У него семь матчей за сборную Португалии. В основном это товарищеские игры. Один матч был в отборе чемпионата Европы 1996 года (Португалия победила Ирланедию со счетом 3:0.
После завершения карьеры Нену был тренером вратари «Бенфики». Затем он вернулся в Гимарайнш и выступал за сборную ветеранов. Несколько раз он приезжал в Москву на Кубок легенд (мемориал Константина Еременко).
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