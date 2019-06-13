СМИ: Злобин станет вторым вратарем "Бенфики"

Российский голкипер "Бенфики" Иван Злобин может стать вторым вратарем команды в следующем сезоне, сообщает A Bola. Главный тренер Бруну Лажи верит в потенциал 22-летнего вратаря, который в январе был переведен в основу.

Первоначально "Бенфика" собиралась приобрести Яспера Силлессена из "Барселоны", но после неудачи было принято решение сделать ставку на россиянина. Основным вратарем будет Одиссеас Влаходимос.

За основу Злобин не провел пока ни одного матча, в составе дубля он пропустил 86 мячей в 65 играх.