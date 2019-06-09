СМИ: Маскерано планирует вернуться в сборную Аргентины

Бывший полузащитник "Барселоны" и "Ливерпуля" Хавьер Маскерано вернется в состав сборной Аргентины.

Такое решение 35-летний футболист принял после встречи с президентом Аргентинской футбольной ассоциации Клаудио Тапиа, сообщает Sport.es. Маскерано готов принять участие в Панамериканских играх, которые пройдут в Перу с 26 июля по 11 августа.

На данный момент футболист выступает в чемпионате Китая за команду "Хэбэй Чайна Форчун". Клуб должен дать разрешение аргентинцу принять участие на турнире, где команды имеют право заявить трех игроков старше 23 лет.

​В составе "альбиселесте" Маскерано сыграл 147 матчей, забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу. Последний матч в футболке национальной команды хавбек провел на ЧМ-2018 против сборной Франции​ (3:4).