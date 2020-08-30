«Сидней» стал чемпионом Австралии в сезоне-2019/20. В финальном матче команда с минимальным счетом обыграла «Мельбурн Сити» — 1:0, забив единственный мяч на сотой минуте.

Для «Сиднея» это чемпионство стало пятым в истории. Все свои чемпионские титулы клуб завоевал после того, как его в 2009 году купил бывший владелец «Зенита» россиянин Давид Трактовенко.

Чемпионат Австралии

Плей-офф

Финал

«Сидней» — «Мельбурн Сити» — 1:0 д.в. (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Грант, 100.