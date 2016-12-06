Сборные Бразилии и Колумбии проведут матч в память о жертвах авиакатастрофы

Сборные Бразилии и Колумбии проведут благотворительный товарищеский матч, сообщает AP. Все собранные средства от этой встречи пойдут на помощь родственникам жертв авиакатастрофы, в результате которой погибли футболисты клуба "Шапекоэнсе". Игра состоится в конце января. Точная дата и место проведения станут известны позднее. Наиболее вероятные варианты – это "Маракана" и домашняя арена "Шапекоэнсе".

Напомним, в результате крушения самолета 29 ноября погиб 71 человек, из которых 19 – игроки бразильского клуба. Команда летела на первый финальный матч Южноамериканского кубка с колумбийским "Атлетико Насьональ".