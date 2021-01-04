Самый результативный футболист всех времен. Пеле обновил свою страницу в Instagram

Легендарный бразильский футболист Пеле обновил свою страницу в Instagram. Он добавил в описание пункт «Самый результативный футболист в истории (1283 гола)».

Pel? has upgraded his Instagram bio.



Looks like Ronaldo and Messi still have a long way to go ??? pic.twitter.com/ibZ4FEq30X — ESPN FC (@ESPNFC) January 4, 2021

Ранее бразильский клуб «Сантос» назвал неверными данные о рекорде аргентинского форварда «Барселоны» Лионеля Месси (644 забитых мяча), который побил достижение бывшего футболиста сборной Бразилии Пеле по количеству голов (643) в составе одной команды.

В заявлении, опубликованном на сайте «Сантоса», бразильский клуб указывает на то, что Пеле забил за команду 1091 мяч, тогда как Месси считают рекордсменом с 644 голами за «Барселону».

«Пеле забил за «Сантос» 1091 гол. По сообщениям специализированной прессы, Король футбола забил 643 гола в официальных турнирах, а 448 мячей, забитых в товарищеских матчах и соревнованиях, подверглись отрицанию, будто они имели меньшую ценность, чем другие», — отметили в «Сантосе».

«Сантос» подчеркивает, что товарищеские матчи проводились не со слабыми соперниками, как считают многие аналитики. При этом выдерживались официальные правила игры и протокол.

Ранее форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду сделал дубль в ворота «Удинезе» (4:1). После этого в различных источниках стали появляться сообщения о том, что португалец обошел Пеле по числу мячей за карьеру. По распространявшимся сведениям, Роналду забил 758-й гол в карьере, в то время как Пеле стал автором 757 мячей.