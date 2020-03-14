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Роналдинью выиграл первый матч в тюрьме с разгромным счетом

03:56
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Экс-игрок сборной Бразилии Роналдинью сыграл на тюремном турнире в Парагвае. Его команда, за которую выступали также экс-президент клуба «Спортиво Лукеньо» Фернандо Гонсалес Карьялло и сын бывшего вице-президента Парагвайской футбольной ассоциации Рамона Гонсалеса Дахер, выиграла со счетом 11:2.

Как отмечает ABC, 39-летний бразилец, попавший за решетку из-за поддельных документов, не хотел играть, ссылаясь на то, что у него нет подходящей обуви для игры, однако полицейский отдал ему свои бутсы, чтобы обладатель «Золотого мяча» продемонстрировал свою технику.

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