Роналдинью могут освободить от домашнего ареста в августе

Чемпион мира-2002 и обладатель «Золотого мяча»-2005 Роналдинью может выйти на свободу в августе, сообщает ESPN. Бывший футболист сборной Бразилии находится под домашним арестом за использование поддельных паспортов при пересечении границы с Парагваем.

Роналдинью и его брат были арестованы в марте и отправились в тюрьму. 9 апреля они были освобождены под залог в размере 1,6 миллиона долларов и находятся под домашним арестом в отеле.

Роналдинью было запрещено покидать Бразилию из-за неуплаты штрафа за экологический ущерб при строительстве объекта в Порту-Аллегри, он заявлял, что попытался приехать в Парагвай на благотворительное мероприятие.

Расследование пришло к выводу, что бразилец действительно виновен лишь в использовании фальшивых документов, но не принимал участия в преступных схемах, которые в результате раскрыла парагвайская полиция, арестовавшая 14 человек, виновных в отмывании денег, спекуляциях валютой и изготовлении поддельных документов.

Отмечается, что следствие завершено на 90 процентов и может быть закрыто в августе. Ожидается, что братьям предложат признать вину и выплатить штраф.