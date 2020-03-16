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Роналдинью был готов заплатить 1,6 миллиона евро в качестве залога. Суд отказал

16:30
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Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдинью был готов заплатить залог в размере 1,6 миллиона евро, чтобы избежать тюремного заключения. Однако суд отказал ему в такой возможности, сообщает Marca.

Парагвайский суд принял решение продлить арест бывшего игрока «Милана», «Барселоны» и «ПСЖ» за подделку документов до разбирательств. Экс-футболист и его брат оставлены под стражей. Процедура может продлиться до шести месяцев.

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