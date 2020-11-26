Прощание с Марадоной: прямая видеотрансляция
14:25
В Аргентине проходит церемония прощания с легендарным футболистом Диего Марадоной.
Марадона умер в возрасте 60 лет в среду, 25 ноября. По данным аргентинских СМИ, причиной смерти стала остановка сердца. Прощание с футболистом проходит в Президентском дворце «Каса-Росада» в Буэнос-Айресе. Церемония будет продолжаться 48 часов, прийти на нее могут все желающие.
Прямую трансляцию с церемонии прощания можно смотреть в онлайн-трансляции «СЭ» и видеотрансляции на канале дворца «Каса-Росада».
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