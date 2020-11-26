Как проходит прощание с Диего Марадоной. Онлайн
25 ноября не стало прославленного футболиста Диего Марадоны. Аргентинец скончался сегодня в возрасте 60 лет. По данным Clarin, причиной смерти стала остановка сердца.
Марадона находился в своем доме с близкими. Когда ему стало плохо, родные вызвали врачей, но, несмотря на усилия, спасти аргентинца не удалось. В начале ноября Марадона был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг.
Тело Марадоны доставили в президентский дворец «Каса Росада» в Буэнос-Айресе, где пройдет церемония прощания, сообщает ADNSUR. Церемония началась в обед и будет продолжаться 48 часов.
Прийти могут все желающие. Власти прорабатывают организацию церемонии с учетом пандемии коронавируса. Как сообщает La Nacion, ожидается, что проститься с легендой придут около миллиона человек.
Во время церемонии прощания с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной произошли столкновения фанатов с полицией, сообщает La Nacion.
По информации источника, спустя час после того, как началась церемония, некоторые болельщики начали прорываться через толпу и ограждения, нарушая процессию и пытаясь прорваться в Президентский дворец Буэнос-Айреса, где находится тело Марадоны. Сообщается, что некоторые из них устроили стычки с полицейскими.
Столкновения постепенно перешли в беспорядки. Полиция пытается контролировать ситуацию.
Empiezan los disturbios en la— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) November 26, 2020
despedida de Maradona??.
Cargas policiales y vallas volando.
? TodoNoticias Argentina pic.twitter.com/3AybKnZPvl
Фанаты пытались прорваться через полицейский кордон, ограждающий путь в Президентский дворец в Буэнос-Айресе, где находится тело Марадоны. В толпе происходят стычки болельщиков с правоохранителями, несколько человек получили травмы.
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