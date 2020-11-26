Пропустивший гол «рукой Бога» Шилтон высказался о смерти Марадоны

Бывший вратарь сборной Англии Питер Шилтон высказался о смерти аргентинца Диего Марадоны. Именно Шилтону Марадона забил свой знаменитый гол «рукой Бога» в четвертьфинале чемпионата мира-1986.

— Он был одним из лучших игроков мира, — цитирует Sky Sports Шилтона. — Он в одиночку выиграл чемпионат мира для Аргентины. Мы действительно были недовольны тем, что он вел себя не по-спортивному. Окей, ты жульничаешь или допускаешь ошибку, поднимаешь руки вверх и двигаешься дальше. Но не во всех странах была философия, как у нас.

От этого всегда был неприятный привкус, но сейчас он исчез. Он скончался, и мы должны отмечать его величие.

Я не ожидал, что Марадона подойдет к арбитру и скажет, что забил рукой. Но после матча он стал говорить о руке Бога и так и не извинился. Это было неспортивно. Для нас это было как соль на рану.