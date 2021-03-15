Пропустивший 10 голов от «Сочи» экс-вратарь «Ростова» продолжит карьеру в Латвии

Российский вратарь Денис Попов продолжит карьеру в чемпионате Латвии. Голкипер подписал контракт с клубом «Валмиера» и объявил об этом на странице в Instagram.

«Новая страница в жизни», — написал Попов. Он стал пятым россиянином в составе клуба.

18-летний Попов — воспитанник «Ростова». Он принял участие в скандальном матче чемпионата России-2019/20 против «Сочи», в котором пропустил 10 голов (1:10), но был признан лучшим игроком встречи. Из-за вспышки заражения коронавирусом «Ростов» был вынужден выставить на игру юниоров и игроков клубной академии. Попов установил рекорд РПЛ по количеству сейвов и отразил пенальти Антона Заболотного.

После своего звездного матча голкипер так и не сыграл ни в основной, ни в молодежной команде дончан, а 15 декабря покинул клуб.

«Валмиера» заняла в прошлом сезоне чемпионата Латвии третье место и сыграет в отборочном раунде Лиги Европы.