Клубы Бельгии проголосовали за объединение с чемпионатом Голландии
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Бельгийская футбольная федерация и все клубы высшего дивизиона страны единогласно проголосовали за объединение своего чемпионата с чемпионатом Голландии. Все 25 клубов выразили согласия на такое развитие футбола. Новый турнир получит название BeNeLeague.
В бельгийских СМИ отмечается, что многие фанаты против данного решения федерации футбола страны.
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