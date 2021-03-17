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Клубы Бельгии проголосовали за объединение с чемпионатом Голландии

00:46
Логотипы чемпионатов Бельгии и Голландии. Фото Twitter
Логотипы чемпионатов Бельгии и Голландии. Фото Twitter

Бельгийская футбольная федерация и все клубы высшего дивизиона страны единогласно проголосовали за объединение своего чемпионата с чемпионатом Голландии. Все 25 клубов выразили согласия на такое развитие футбола. Новый турнир получит название BeNeLeague.

В бельгийских СМИ отмечается, что многие фанаты против данного решения федерации футбола страны.

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