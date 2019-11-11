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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

«Порту» победил «Боавишту», Зе Луиш не забил в восьмой игре кряду

02:02
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«Порту» в матче 11-го тура чемпионата Португалии на выезде победил «Боавишту» — 1:0. На 9-й минуте отличился Алекс Теллес. Экс-нападающий «Спартака» Зе Луиш вышел на замену на 76-й минуте. Он не забивает в восьми встречах подряд. Последний раз форвард поражал ворота 22 сентября, когда «драконы» обыграли «Санта Клару» (2:0).

«Порту» с 28 очками занимает второе место в турнирной таблице. «Боавишта» (15) — седьмая.

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