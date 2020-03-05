Полиция провела обыски в офисах Жорже Мендеша и португальских клубов

Полиция провела обыск в офисе агента Жорже Мендеша по делу об уклонении от неуплаты налогов, сообщает NBC Sports. Клиентами португальца являются Криштиану Роналду, Анхель Ди Мария, Бернарду Силва, Хамес Родригес, Фабинью и другие. Аналогичные процедуры прошли в ряде клубов — «Порту», «Бенфике», «Спортинге».

Всего было проведено 76 обысков. Полиция изымала документы, которые охватывают трансферы и другие сделки с 2015 года. Подробности обысков не уточняются в связи с португальскими законами, они запрещают публикацию информации о проводимых расследованиях.