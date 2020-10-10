«Покойся с миром, чемпион». «Порту» выразил соболезнования в связи со смертью Кулькова
«Порту» отреагировал на смерть бывшего футболиста португальского клуба Василия Кулькова.
Кульков защищал цвета «Порту» в период с 1994 по 1995 год и выиграл с командой чемпионат и Суперкубок Португалии.
«Наши мысли с семьей и друзьями Василия Кулькова. Мы всегда будет помнить его как одного из творцов того чемпионского сезона. Покойся с миром, чемпион», — гласит заявление в Twitter клуба.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.