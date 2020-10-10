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«Покойся с миром, чемпион». «Порту» выразил соболезнования в связи со смертью Кулькова

14:04
Василий Кульков. Фото Александр Вильф
Василий Кульков. Фото Александр Вильф
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«Порту» отреагировал на смерть бывшего футболиста португальского клуба Василия Кулькова.

Кульков защищал цвета «Порту» в период с 1994 по 1995 год и выиграл с командой чемпионат и Суперкубок Португалии.

«Наши мысли с семьей и друзьями Василия Кулькова. Мы всегда будет помнить его как одного из творцов того чемпионского сезона. Покойся с миром, чемпион», — гласит заявление в Twitter клуба.

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