Бывший президент УЕФА Мишель Платини освобожден из-под стражи, сообщает AP. 63-летний француз был задержан во вторник в офисе Антикоррупционного управления судебной полиции в пригороде Парижа для дачи показаний по делу о коррупции при определении места проведения чемпионата мира-2022 в Катаре. Сделано это было для того, чтобы участники слушания не смогли договориться.

Напомним, в 2015 году Мишель Платини был отстранен от футбольной деятельности за незаконное получение 1,3 миллионов евро.

К Платини пришла полиция. Катар-2022 под угрозой