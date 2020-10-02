Пеле скучает по толпам фанатов
19:51
Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле рассказал, что ему не хватает толп болельщиков. Из-за пандемии коронавируса в последние месяцы игры проходят либо без зрителей, либо с ограниченным количеством болельщиков на трибунах.
«Я скучаю по таким толпам. Честно!» — написал Пеле в Twitter, выложив фото празднования победы на чемпионате мира в компании с тысячами болельщиков.
Eu sinto muita saudades deste tipo de aglomera??o. Muita mesmo!— Pel? (@Pele) October 2, 2020
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I miss this type of crowd very much. Really! pic.twitter.com/VbVnK3bvzq