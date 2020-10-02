Пеле скучает по толпам фанатов

Трехкратный чемпион мира по футболу Пеле рассказал, что ему не хватает толп болельщиков. Из-за пандемии коронавируса в последние месяцы игры проходят либо без зрителей, либо с ограниченным количеством болельщиков на трибунах.

«Я скучаю по таким толпам. Честно!» — написал Пеле в Twitter, выложив фото празднования победы на чемпионате мира в компании с тысячами болельщиков.