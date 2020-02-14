Пеле опроверг слухи о проблемах со здоровьем

Легендарный бразильский футболист Пеле опроверг слова своего сына, Эдинью, о том, что его отец находится в депрессии и имеет серьезные проблемы со здоровьем.

— Спасибо за ваши молитвы и переживания, я в порядке, — цитирует Пеле Globo Esporte. — Мне скоро исполнится 80, у меня бывают и хорошие, и плохие дни. Это нормально для людей моего возраста. Я ничего не боюсь, полностью сосредоточен и уверен в том, что я делаю. На прошлой неделе я встретился с президентом Федерации футбола Бразилии для участия в съемках документального фильма, в прошлом месяце у меня было 2 фотосессии для кампаний, которые используют мое изображение. У меня запланировано еще несколько мероприятий на ближайшее время. Не избегаю никаких встреч, несмотря на плотный график. Продолжаю поддерживать физическую активность настолько, насколько могу, надеюсь продолжать в том же духе.