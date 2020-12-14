Пеле и Марадона попали в символическую сборную France Football на позициях полузащитников

Издание France Football опубликовало итоги голосования по восьми позициям лучшей сборной в истории футбола. Команда будет сформирована по схеме 3-2-2-3.

В символическую сборную на позициях атакующих хавбеков попали бразилец Пеле и аргентинец Диего Марадона. Позиции опорников заняли Лотар Маттеус и Хави, в обороне расположились Кафу, Франц Беккенбауэр и Паоло Мальдини.

Как сообщалось ранее, место в воротах дрим-тим занял советскй голкипер Лев Яшин.

Позиции нападающих будут опубликованы позднее.

В опросе принимали участие 140 журналистов из ведущих мировых изданий.