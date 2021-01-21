Пауло Соуза стал новым главным тренером сборной Польши

Польский футбольный союз объявил о назначении на пост главного тренера сборной португальца Пауло Соузы.

?? Paulo Sousa nowym selekcjonerem reprezentacji Polski! — ??czy nas pi?ka (@LaczyNasPilka) January 21, 2021

18 января был уволен Ежи Бженчек. При нем поляки не смогли выйти в плей-офф Лиги наций, проиграв Италии (0:2) и Голландии (1:2) в двух последних турах группового этапа. Его сменил бывший главный тренер «Бордо» Пауло Соуза.

Из «Бордо» Соуза был уволен по окончании сезона-2019/2020. Клуб занял 12-е место в недоигранном из-за пандемии коронавируса чемпионате Франции.