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Пауло Соуза стал новым главным тренером сборной Польши

18:24
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Польский футбольный союз объявил о назначении на пост главного тренера сборной португальца Пауло Соузы.

18 января был уволен Ежи Бженчек. При нем поляки не смогли выйти в плей-офф Лиги наций, проиграв Италии (0:2) и Голландии (1:2) в двух последних турах группового этапа. Его сменил бывший главный тренер «Бордо» Пауло Соуза.

Из «Бордо» Соуза был уволен по окончании сезона-2019/2020. Клуб занял 12-е место в недоигранном из-за пандемии коронавируса чемпионате Франции.

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