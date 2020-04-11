«Он мог делать на одном метре поля то, о чем другие даже не могли мечтать». Гуллит назвал лучшего нападающего

Экс-игрок сборной Голландии Руд Гуллит признался, что считает своего соотечественника Марко ван Бастена одним из лучших в истории. За свою карьеру он в 356 матчах забил 267 голов.

— Марко ван Бастен был одним из лучших нападающих, которых когда-либо видел мир, человеком с естественным инстинктом побед, — цитирует Goal Гуллита. — Он мог делать такие вещи на одном квадратном метре поля, о которых другие игроки даже не могли мечтать.