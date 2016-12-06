16:02 6 декабря | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

"Нью-Йорк Космос" расторг контракт со всеми футболистами

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Клуб "Нью-Йорк Космос", выступавший в Североамериканской футбольной лиге (NASL), приостановил свою деятельность, информирует Marca. Сообщается, что команда расторгла договоры со всеми игроками и остановила деятельность во всех сферах.

Такое решение руководство клуба приняло в связи с финансовыми проблемами и потерей финансов в размере 30 миллионов долларов. В данный момент будущее "Нью-Йорк Космоса" зависит от того, сумеет ли команда найти новых инвесторов.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Thomas_Boy

А КБ-братьям Ленька всегда вспоминается. Они с именем этим ложатся, они с именем этим встают.

17:46 6 декабря

баламошка

Да.Сразу наш космический Лёнька вспоминается)

16:34 6 декабря

Русский

Насчёт инвесторов не знаю, а вот тренера для полётов в Космос подсказать могу))))

16:22 6 декабря

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