"Нью-Йорк Космос" расторг контракт со всеми футболистами

Клуб "Нью-Йорк Космос", выступавший в Североамериканской футбольной лиге (NASL), приостановил свою деятельность, информирует Marca. Сообщается, что команда расторгла договоры со всеми игроками и остановила деятельность во всех сферах.

Такое решение руководство клуба приняло в связи с финансовыми проблемами и потерей финансов в размере 30 миллионов долларов. В данный момент будущее "Нью-Йорк Космоса" зависит от того, сумеет ли команда найти новых инвесторов.