Новый австралийский клуб представил название и логотип

Новый клуб из Западного Сиднея получил название "Макартур". Сегодня были представлены его логотип и цветовая расцветка. Цветами команды будут черный, золотой и белый.

"Логотип включает в себя быка, который демонстрирует физическую силу клуба, а также изменение в истории, когда в 1795 году в регионе было обнаружено стадо крупного рогатого скота, а три звезды Южного Креста символизируют футбольную связь с массовым футбольным сообществом, Национальной Премьер-лигой и А-Лигой. Охра представляет один из традиционных цветов для местных аборигенов Дхаравала, на чьей земле расположен регион", - говорится в пресс-релизе.

Знаменательное решение для нового клуба было принято после проведения обширных форумов, на которых жители и болельщики могли высказаться по поводу названия, цвета и талисмана клуба.

13 декабря 2018 года было объявлено, что "Макартур" с сезона-2020/21 войдет в число участников высшего дивизиона Австралии. В конце этого года клуб объявит имя первого тренера и подпишет первых игроков.