Новый австралийский клуб представил название и логотип

Новый клуб из Западного Сиднея получил название "Макартур". Сегодня были представлены его логотип и цветовая расцветка. Цветами команды будут черный, золотой и белый.
"Логотип включает в себя быка, который демонстрирует физическую силу клуба, а также изменение в истории, когда в 1795 году в регионе было обнаружено стадо крупного рогатого скота, а три звезды Южного Креста символизируют футбольную связь с массовым футбольным сообществом, Национальной Премьер-лигой и А-Лигой. Охра представляет один из традиционных цветов для местных аборигенов Дхаравала, на чьей земле расположен регион", - говорится в пресс-релизе.
Знаменательное решение для нового клуба было принято после проведения обширных форумов, на которых жители и болельщики могли высказаться по поводу названия, цвета и талисмана клуба.
13 декабря 2018 года было объявлено, что "Макартур" с сезона-2020/21 войдет в число участников высшего дивизиона Австралии. В конце этого года клуб объявит имя первого тренера и подпишет первых игроков.
Meet the @ALeague's newest club: Macarthur FC!– Hyundai A-League (@ALeague) 15 мая 2019 г.
Name, logo & colours revealed for @mswunited: https://t.co/WdHCmdhKIL pic.twitter.com/99PGiuV6Z2