"Нищие собаки, вы даже не заработаете две тысячи евро". Пьяный Трезеге атаковал полицейских

Бывший нападающий "Ювентуса" и сборной Франции Давид Трезеге обвиняется в оскорблении полицейских.

– Вы нищие, бедные собаки! Вы даже не заработаете 2000 евро, – цитирует Gazzetta dello Sport Трезеге, обратившегося так к сотрудникам полиции, которые оставили его автомобиль и предложили пройти тест на алкоголь.

Как сообщалось ранее, 41-летний француз был лишен водительского удостоверения и оштрафован за вождение в нетрезвом виде. Причем он согласился пройти тест на алкоголь только через час после задержания.

Трезеге выступал за "Ювентус" с 2000 по 2010 год, он – рекордсмен туринской команды по количеству забитых мячей (171). В составе сборной Франции экс-футболист стал чемпионом мира (1998) и Европы (2000), а также забил 34 гола за 71 матч.