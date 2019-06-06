04:03 | Футбол — "Пас из-за границы"

Неймару грозит тюремный срок за публикацию переписки с девушкой, обвинившей его в изнасиловании

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Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар​ в пятницу даст показания в полиции по делу о публикации переписки с девушкой, обвинившей футболиста в изнасиловании. Как сообщает UOL Esporte, бразилец опубликовал в Инстаграме видео переписки, в которое попали интимные фотографии собеседницы. Теперь ему грозит тюремный срок

Таким образом, Неймар пропустит часть тренировок сборной Бразилии перед товарищеским матчем против Гондураса.

Президент Бразилии выразил поддержку Неймару после обвинения в изнасиловании //
Конфедерация футбола Бразилии поддержала Неймара, обвиняемого в изнасиловании //
Неймар плакал во время разговора с главным тренером сборной Бразилии об обвинении в изнасиловании //
СМИ: Полиция конфискует телефон Неймара, форвард даст показания на следующей неделе //
СМИ: Неймару грозит до 5 лет тюрьмы

 

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