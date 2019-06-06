Неймару грозит тюремный срок за публикацию переписки с девушкой, обвинившей его в изнасиловании

Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар​ в пятницу даст показания в полиции по делу о публикации переписки с девушкой, обвинившей футболиста в изнасиловании. Как сообщает UOL Esporte, бразилец опубликовал в Инстаграме видео переписки, в которое попали интимные фотографии собеседницы. Теперь ему грозит тюремный срок

Таким образом, Неймар пропустит часть тренировок сборной Бразилии перед товарищеским матчем против Гондураса.

Президент Бразилии выразил поддержку Неймару после обвинения в изнасиловании //

Конфедерация футбола Бразилии поддержала Неймара, обвиняемого в изнасиловании //

Неймар плакал во время разговора с главным тренером сборной Бразилии об обвинении в изнасиловании //

СМИ: Полиция конфискует телефон Неймара, форвард даст показания на следующей неделе //

СМИ: Неймару грозит до 5 лет тюрьмы