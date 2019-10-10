Неймар потребовал к себе особого отношения в сборной Бразилии и привел в пример Месси

Форвард «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар заявил, что достоин особых условий в национальной команде.

— Я выступаю за сборную уже 10 лет и все эти годы был одним из самых важных игроков, который вел за собой партнеров, — цитирует Marca. — Я никогда не прятался, хорошо играл за сборную. Когда футболист здорово играет, даёт результат, вполне нормально относиться к нему иначе.

В «Барселоне» к Месси относятся по-особенному. Он заслужил это своей игрой. И сейчас я говорю не только о себе, но и обо всех футболистах, играющих на этом уровне.