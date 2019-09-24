Моуринью поучаствовал в странном интервью на церемонии ФИФА

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Жозе Моуринью стал героем одного из самых странных моментов в прямом эфире церемонии The Best FIFA Awards-2019. Португалец вручил награду лучшему женскому тренеру, после чего пообщался с ведущей Иларией Д'Амико.

— Давайте представим будущее. В самом ближайшем будущем мы обнаружили жизнь на других планетах. Конечно, вскоре у нас будет Межпланетный кубок. И если бы это случилось сегодня, мы были бы готовы, потому что сегодня у нас много великих звезд, много великих игроков. Вы согласны?

— Да, лучшие игроки.

— Представляете ли вы, кто мог бы стать идеальным тренером для такой команды?

— Думаю, так как ФИФА не позволяет тренеру одновременно тренировать две команды, поэтому он должен быть без работы.

— Похоже, что-то связано с какой-то определенной кандидатурой.

— Тренеры без работы. Я, Фабио Капелло, Вальтер Дзенга и некоторые другие, но я один из кандидатом.

Затем Д'Амико поблагодарила Моуринью, прежде чем 56-летний специалист ушел без предупреждения.