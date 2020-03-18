Микаэль Сильвестр: «Бекхэм может пригласить в «Интер Майами» Роналду»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Микаэль Сильвестр считает, что Дэвид Бекхэм способен привлечь в свой клуб MLS звездных футболистов. По его словам, в «Интер Майами» может перейти даже Криштиану Роналду.

— У Бекхэма есть возможность привлекать звезд, — цитирует A Bola Сильвестра. — Потому что он сам очень известен в мире футбола. У него обширные связи. В ближайшем будущем мы увидим громкие имена в «Интер Майами». Возможно, туда перейдет Роналду.