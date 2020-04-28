Портал Besoccer вместе с ProFootballDB предоставил рейтинг лучших футболистов ХХI века на данный момент.

При составлении списка использовалась система ELO, учитывающая влияние футболиста на игру через количество забитых голов и отданных результативных передач, а также уровень соперников. Исследование охватило 5 лучших европейских чемпионатов (АПЛ, серия А, бундеслига, ла лига и чемпионат Франции). Дата, с которой система начинала учитывать статистику — 1 января 2001 года.

Первое место в рейтинге занял нападающий «Барселоны» Лионель Месси, который набрал 100 баллов из 100 возможных. На втором месте оказался форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду, который также набрал 100 баллов, но Месси опередил его по дополнительным статистическим показателям. По оценке рейтинга, аргентинец оказался единственным футболистом, чей средний показатель количества созданных моментов за матч превысил 1 (у Месси этот показатель равняется 1,13). Третье место — у экс-форварда «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри (98 баллов).

Отдельно указано, что в топ-40 рейтинга не попали Кака (91 балл), Зинедин Зидан, Хави (оба — 90) и Андрес Иньеста (87).

Топ-15 лучших футболистов ХХI века по версии Besoccer:

1. Лионель Месси

2. Криштиану Роналду

3. Тьерри Анри

4. Луис Суарес (97 баллов)

5. Златан Ибрагимович (97)

6. Харри Кейн (97)

7. Мохамед Салах (97)

8. Неймар (96)

9. Роберт Левандовски (96)

10. Радамель Фалькао (95)

11. Самюэль Это'О (95)

12. Роналдинью (95)

13. Ривалдо (95)

14. Кристиан Эриксен (95)

15. Рауль (95)