Массимо Каррера: «Вложу всю душу в работу с АЕК»

Главный тренер АЕК Массимо Каррера выразил надежду, что ему удастся добиться успеха с афинским клубом. Бывший рулевой «Спартака» заключил контракт с АЕК на два года.

— Я очень рад, что подписал контракт. Спасибо АЕК за то, что позволили мне прийти в серьезный клуб, — сказал Каррера в интервью официальному сайту клуба. — Я вложу всю душу в работу с АЕК.

Я хочу построить команду, которая играет в футбол. Когда игра заканчивается, футболка должна быть потной. На стадионе должна быть страсть. Это самое главное. Выйдите на поле и отдайте себя полностью. Хочу, чтобы моя команда была боевой.

Я знаю, что АЕК — выдающаяся команда с большим количеством поклонников в Афинах и всей Греции. Сделаю все, чтобы они были счастливы. Хочу, чтобы моя команда билась до последней минуты.