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Новости   //    Футбол   //    "Пас из-за границы"

Массимо Каррера настолько крут, что играет головой в черных очках. Видео

15:28
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился в своем Instagram видео, на котором он ловко играет головой на пляже с друзьями.

Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 по октябрь 2018 года. Под руководством 55-летнего итальянца красно-белые выигрывали чемпионат России и Суперкубок страны.

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