Массимо Каррера настолько крут, что играет головой в черных очках. Видео
15:28
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился в своем Instagram видео, на котором он ловко играет головой на пляже с друзьями.
Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 по октябрь 2018 года. Под руководством 55-летнего итальянца красно-белые выигрывали чемпионат России и Суперкубок страны.
Массимо Каррера настолько крут, что играет головой в черных очках pic.twitter.com/hLLe0SZzUQ— СЭ Спартак (@spartak_se) August 19, 2019