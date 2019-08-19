Массимо Каррера настолько крут, что играет головой в черных очках. Видео

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился в своем Instagram видео, на котором он ловко играет головой на пляже с друзьями.

Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 по октябрь 2018 года. Под руководством 55-летнего итальянца красно-белые выигрывали чемпионат России и Суперкубок страны.