Марадона встал на ноги после операции на колене

Легендарный аргентинец Диего Марадона встал на ноги после операции на правом колене. Ранее 58-летний специалист покинул пост главного тренера "Дорадос", так как врачи рекомендовали сосредоточиться на здоровье.

– Сегодня я снова ходил, как когда мне было 15 лет. Большое спасибо моему хирургу и всем, кто заботится обо мне, – написал Марадона в своем Instagram.

Марадона возглавлял мексиканский клуб, выступающий во втором по силе дивизионе, в сезоне-2018/2019. Команда доходила до финалов Апертуры и Клаусуры, но оба раза проигрывала "Атлетико Сан-Луис".