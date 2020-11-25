Стали известны причины смерти Марадоны

Стали известны подробности смерти прославленного футболиста Диего Марадоны. Аргентинец скончался сегодня в возрасте 60 лет. По данным Clarin, причиной смерти стала остановка сердца.

Марадона находился в своем доме с близкими. Когда ему стало плохо, родные вызвали врачей, но, несмотря на усилия, спасти аргентинца не удалось.

В начале ноября Марадона был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг.