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Стали известны причины смерти Марадоны

20:29
Диего Марадона. Фото Reuters
Диего Марадона. Фото Reuters

Стали известны подробности смерти прославленного футболиста Диего Марадоны. Аргентинец скончался сегодня в возрасте 60 лет. По данным Clarin, причиной смерти стала остановка сердца.

Марадона находился в своем доме с близкими. Когда ему стало плохо, родные вызвали врачей, но, несмотря на усилия, спасти аргентинца не удалось.

В начале ноября Марадона был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг.

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