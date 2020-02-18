Легендарный Хвостик. Роберто Баджо уже 53
09:30
Сегодня, 18 февраля, бывшему форварду сборной Италии Роберто Баджо исполняется 53 года.
Баджо выступал за «Фиорентину», «Ювентус», «Милан», «Болонью», «Интер», «Брешиа» и другие команды. Вместе со сборной Италии завоевывал бронзу чемпионата мира-1990 года и серебро мирового первенства-1994.
В 1993-м стал обладателем «Золотого мяча». Дважды становился чемпионом Италии (с «Миланом» и «Ювентусом»).
Баджо известен тем, что являлся одним из лучших исполнителей пенальти в Италии (76 из 91). Однако Роберто промахнулся в серии 11-метровых в финале чемпионата мира-1994 против Бразилии.
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