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Легендарный Хвостик. Роберто Баджо уже 53

09:30
Роберто Баджо. Фото Reuters
Роберто Баджо. Фото Reuters
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Сегодня, 18 февраля, бывшему форварду сборной Италии Роберто Баджо исполняется 53 года.

Баджо выступал за «Фиорентину», «Ювентус», «Милан», «Болонью», «Интер», «Брешиа» и другие команды. Вместе со сборной Италии завоевывал бронзу чемпионата мира-1990 года и серебро мирового первенства-1994.

В 1993-м стал обладателем «Золотого мяча». Дважды становился чемпионом Италии (с «Миланом» и «Ювентусом»).

Баджо известен тем, что являлся одним из лучших исполнителей пенальти в Италии (76 из 91). Однако Роберто промахнулся в серии 11-метровых в финале чемпионата мира-1994 против Бразилии.

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