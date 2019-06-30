Ледесма забил свой первый гол в MLS. Видео

Нападающий "Цинциннати" Эммануэль Ледесма отличился в матче регулярного чемпионата MLS против "Миннесоты". В середине второго тайма аргентинский форвард сделал счет 1:4.
Это первый мяч Ледесмы в MLS. После перехода "Цинциннати" в элитный североамериканский дивизион 31-летний нападающий провел 10 игр, но до этого дня не мог поразить ворота соперников.
Примечательно, что гол был забит после эффектной комбинации.
Ранее Ледесма защищал цвета ряда итальянских и английских клубов, дольше всего задержавшись в "Мидлсбро".
.@LedeManu18 pulls one back for #FCCincy, snagging his first MLS goal. #MINvCIN pic.twitter.com/aOjAyG2JKA— Major League Soccer (@MLS) 29 июня 2019 г.
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