Ледесма забил свой первый гол в MLS. Видео

Нападающий "Цинциннати" Эммануэль Ледесма отличился в матче регулярного чемпионата MLS против "Миннесоты". В середине второго тайма аргентинский форвард сделал счет 1:4.

Это первый мяч Ледесмы в MLS. После перехода "Цинциннати" в элитный североамериканский дивизион 31-летний нападающий провел 10 игр, но до этого дня не мог поразить ворота соперников.

Примечательно, что гол был забит после эффектной комбинации.

Ранее Ледесма защищал цвета ряда итальянских и английских клубов, дольше всего задержавшись в "Мидлсбро".