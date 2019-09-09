«Кто не прыгает, тот англичанин». Фанаты «Химнасии» растрогали Марадону до слез

Фанаты аргентинской «Химнасии» очень тепло приняли нового главного тренера команды Диего Марадону. На его презентациии собрался почти полный стадион болельщиков, которые начали скандировать кричалку в адрес легенды аргентинского футбола.

В ней были слова «кто не прыгает, тот англичанин». Марадона в ответ на это попрыгал на месте. Он был растроган теплым приемом и даже не смог сдержать слез.