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Новости   //    Футбол   //    «Пас из-за границы»

«Крузейру» вылетел впервые в истории. За него играл Педро Роша

00:43
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«Крузейру» в матче заключительного тура чемпионата Бразилии дома уступил «Палмейрасу» — 0:2. Хозяева потерпели пятое поражение подряд и впервые в истории вылетели из элитного дивизиона. Они отстали от «Сеары», занявшей 16-е место, на три очка.

За команду на правах аренды выступал нападающий «Спартака» Педро Роша. В 22 матчах он забил 2 года, сделал 2 результативные передачи и получил 3 желтые карточки.

Напомним, Роша перешел в «Крузейру» из «Спартака» на правах аренды в начале апреля. Бразильский клуб может выкупить Рошу за 11,5 миллиона евро. Его контракт с российским клубом истекает летом 2021 года.

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