«Крузейру» вылетел впервые в истории. За него играл Педро Роша

«Крузейру» в матче заключительного тура чемпионата Бразилии дома уступил «Палмейрасу» — 0:2. Хозяева потерпели пятое поражение подряд и впервые в истории вылетели из элитного дивизиона. Они отстали от «Сеары», занявшей 16-е место, на три очка.

За команду на правах аренды выступал нападающий «Спартака» Педро Роша. В 22 матчах он забил 2 года, сделал 2 результативные передачи и получил 3 желтые карточки.

OFICIAL: ?? @Cruzeiro, acaba de DESCENDER A LA B, por primera vez en su historia. Perd?a 2-0 ante ?? Palmeiras y los hinchas no dejaron terminar el partido, por graves incidentes en el estadio.



OTRO GRANDE QUE CAE... OTRO GRANDE QUE SE VA A LA B. ? #Brasileir?o. pic.twitter.com/6cXjDDNwjZ — Brasileir?o ?? (@Brasileirao_GO) December 8, 2019

Напомним, Роша перешел в «Крузейру» из «Спартака» на правах аренды в начале апреля. Бразильский клуб может выкупить Рошу за 11,5 миллиона евро. Его контракт с российским клубом истекает летом 2021 года.