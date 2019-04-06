"Крузейру" подписал контракт с 14-летним сыном Роналдинью

"Крузейру" объявил о подписании контракта с Жуаном Мендесом, сыном бывшего футболиста сборной Бразилии Роналдинью. 14-летний футболист заключил соглашение на шесть лет и будет выступать за юношеские команды "Крузейру".

- Этот игрок обладает интересныи характеристиками, уверен, в ближайшее время мы переведем его к профессионалам, - сказал директор молодежных команд "Крузейру" Амарилду Рибейру.

Представители "Крузейру" утверждают, что Мендес успешно прошел просмотр в клубе, не сообщив, что он сын Роналдинью.

Роналдинью в бытность футболистом защищал цвета бразильских "Гремиу", "Фламенго", "Атлетику Минейру" и "Флуминенсе", а также выступал за "ПСЖ", "Барселону" и "Милан" и мексиканский "Керетаро". С "Барсой" он выиграл два чемпионата и два Суперкубка Испании, а также Лигу чемпионов, с "Миланом" - чемпионат Италии. В 2005 году он получил "Золотой мяч".

В сборной Бразилии Роналдинью отыграл 97 матчей и забил 33 мяча, став чемпионом мира-2002.