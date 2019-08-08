Кристиан Павон стал одноклубником Ибрагимовича

"Лос-Анджелес Гэлакси" объявил об аренде аргентинского полузащитника Кристиана Павона. Игрок будет выступать за американский клуб до конца текущего сезона.

23-летний футболист является воспитанником "Бока Хуниорс", за клуб он провел 108 матчей, в которых забил 28 мячей и сделал 32 результативные передачи.

Отметим, что Кристианом активно интересовался ряд европейских клубов, в числе которых "Зенит" и "Порту". Напомним, что за "Гэлакси" выступает швед Златан Ибрагимович.